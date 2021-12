saint-jean MJC Saint-Jean Création d’un espace game MJC saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Création d’un espace game MJC, 21 février 2022, saint-jean. Création d’un espace game

MJC, le lundi 21 février 2022 à 14:00

Trois jours pour créer un escape game et ensuite l’animer, voici le défi qu’on te propose de relever ! Jeunes + 14 ans Saint-Jean MJC 33 ter route d’Albi 31240 saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu MJC Adresse 33 ter route d'Albi 31240 saint-jean Ville saint-jean lieuville MJC saint-jean