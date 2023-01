Création d’un empreintoscope Braud-et-Saint-Louis, 7 février 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Création d’un empreintoscope

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions TERRES D’OISEAUX Braud-et-Saint-Louis Gironde TERRES D’OISEAUX 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions

2023-02-07 15:00:00 – 2023-02-07 17:00:00

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

EUR 10 10 Vos enfants ne connaissent pas le fameux trappeur David Crockett ?

Venez donc en famille créer un outil simple et pratique qui vous mettra sur les traces des animaux sauvages ! Au moyen de cet empreintoscope et des conseils avisés de notre animateur, rien ne sera plus facile que de suivre la piste du renard, chevreuil et autre blaireau lors de votre prochaine balade dans la nature !

