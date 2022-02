Création d’un empreintoscope Braud-et-Saint-Louis, 15 février 2022, Braud-et-Saint-Louis.

Création d’un empreintoscope TERRES D’OISEAUX 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-02-15 – 2022-02-15 TERRES D’OISEAUX 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde

L'hiver est la saison idéale pour suivre la piste des animaux sauvages…

Et, accompagnés d’un « empreintoscope » lors de vos prochaines balades nature, les traces d’animaux n’auront bientôt plus de secret pour vos jeunes explorateurs !

Venez fabriquer en famille cet outil astucieux, facile à glisser dans sa poche, et vous pourrez vous expérimenter sur les sentiers du site.

+33 5 57 32 88 88

terres d’oiseaux

