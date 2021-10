Création d’un clip vidéo sur le thême d’Halloween Val-de-Livenne, 24 octobre 2021, Val-de-Livenne.

Création d’un clip vidéo sur le thême d’Halloween 2021-10-24 – 2021-10-24

Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne

A l’occasion d’Halloween, le Gdar vous propose de découvrir comment on monte une vidéo à travers différents ateliers.

Vous vous sentez l’âme d’un acteur ? ou vous êtes tel Steven Spielberg et vous aimez réaliser des films ? Alors venez apprendre à créer un scénario et sa musique, approchez les différents postes dans le cinéma, tenez une caméra et action ! ça tourne !

Dimanche 24 : présentation du projet, création des personnages & scénario, recherche du lieu et préparation de la journée de montage

Mercredi 27 : tournage

Samedi 30 : montage et présentation au public de la vidéo

+33 7 88 10 70 61

