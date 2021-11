Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Création d’un centre de table d’orange avec clous de girofle pour parfumer La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Création d’un centre de table d’orange avec clous de girofle pour parfumer La cabane à sucre… d’orge, 18 décembre 2021, Châtellerault. Création d’un centre de table d’orange avec clous de girofle pour parfumer

du samedi 18 décembre au mardi 28 décembre à La cabane à sucre… d’orge

Venez faire avec nous votre centre de table unique qui dégagera (du moins nous l’espérons) une bonne odeur dans la pièce. Ces oranges peuvent aussi, après, être placées dans des placards et on dit qu’elles éloignent les mites (est-ce un mythe ? vous nous en reparlerez) **À apporter avec vous** : oranges, clous de girofle, des brindilles de bois ou de sapin ainsi qu’un plat ou une planche de bois pour mettre le centre de table. **Accessoires fournis par AVF** : Nous apporterons des oranges, des clous de girofle ainsi que des brindilles et branchages.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par AVF-Châtellerault festif et joyeux La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:30:00 2021-12-18T16:30:00;2021-12-28T15:30:00 2021-12-28T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville La cabane à sucre... d'orge Châtellerault