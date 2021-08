Willems Bibliothèque de Willems Nord, Willems Création d’un bâton de pluie et découverte d’instruments de musique Bibliothèque de Willems Willems Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque de Willems, le samedi 9 octobre à 14:30

* création d’un bâton de pluie à partir de 14h30 pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents * découverte des instruments de musique à partir de 15h30 pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents * heure du conte à partir de 16h30 pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents * goûter pour tous à partir de 17h30

gratuit, sur inscription

Création d'un bâton de pluie et découverte d'instruments de musique suivi d'une heure du conte et d'un goûter

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T19:00:00

