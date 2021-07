Tarbes Musée de la déportation et de la résistance Hautes-Pyrénées, Tarbes Création d’un album illustré Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Un poinçon, une aiguille, du fil et à vous de jouer ! Le musée de la Déportation ouvre ce week-end aux familles et au grand public une animation plutôt destinée aux scolaires : la création d’un album illustré, au coeur de la nouvelle exposition temporaire consacrée à la Littérature jeunesse et à la Bande-dessinée. Première étape, l’apprentissage d’une reliure de carnet, en compagnie du restaurateur-relieur des musées de Tarbes. Seconde étape, recherche de l’inspiration : explorez l’exposition temporaire, feuilletez les livres mis à votre disposition, lisez les témoignages… Et enfin : devenez auteur/illustrateur d’une histoire locale de la Seconde Guerre mondiale.

Sur réservation (8 personnes max.)

À l’instar des auteurs et illustrateurs jeunesse, créez à votre tour un album illustré autour d’un témoignage de la Seconde Guerre mondiale. Musée de la déportation et de la résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes Sainte-Anne Hautes-Pyrénées

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

