Création d’un abat-jour Saint-Pol-de-Léon, 8 mars 2022, Saint-Pol-de-Léon.

Création d’un abat-jour Au Fil du Monde 8 Rue Saint-Yves Saint-Pol-de-Léon

2022-03-08 – 2022-03-08 Au Fil du Monde 8 Rue Saint-Yves

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon

L’atelier sera animé par Sigi, céramiste installée dans le Morbihan. Tout le matériel vous sera fourni (armature, polyphane, tissu, colle etc…) mais vous pouvez choisir d’apporter votre tissu ! Vous repartirez avec la technique et votre réalisation. Le pass vaccinal et port du masque. Le règlement devra se faire au plus tard le 26 Février 2022. L’inscription peut se faire en boutique ou par mail.

sophie.aufildumonde@gmail.com

L’atelier sera animé par Sigi, céramiste installée dans le Morbihan. Tout le matériel vous sera fourni (armature, polyphane, tissu, colle etc…) mais vous pouvez choisir d’apporter votre tissu ! Vous repartirez avec la technique et votre réalisation. Le pass vaccinal et port du masque. Le règlement devra se faire au plus tard le 26 Février 2022. L’inscription peut se faire en boutique ou par mail.

Au Fil du Monde 8 Rue Saint-Yves Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-02-08 par