Le Puy-en-Velay

Auditorium de l’Atelier des Arts, le vendredi 19 novembre à 19:00

Jacques Puech : cabrette, planche à pieds amplifiée. Basile Brémaud : violon amplifié, planche à pieds amplifiée. Yann Goudron : vielle à roue ampifiée, planche à pieds amplifiée. « L’apparence traversée. Changer d’échelle, de rythme, de vitesse. Prendre de la distance. Oublier le sujet. » (J-M. Granier) IMMERSION DANS LE TRAVAIL DE MUSICIENS PROFESSIONNELS UTILISANT LES MUSIQUES TRADITIONNELLES DANS UNE APPROCHE DE CRÉATION SONORE. CRÉER SA PROPRE MUSIQUE, C’EST ACCOMPAGNER LA MUSIQUE TRADITIONNELLE DANS SON PROCESSUS DE MUTATION PERMANENTE QUI LUI PERMET DE SURVIVRE ET S’AFFIRMER DANS UN UNIVERS CULTUREL CONSTAMMENT ATTIRÉ PAR LE CÔTÉ RASSURANT DE L’UNIFORMISATION. CE TRIO PROPOSE UNE MUSIQUE EXPÉRIMENTALE, ÉTIRÉE, MODELÉE ET TRAVAILLÉE À L’INFINI COMME UNE EXPÉRIENCE SONORE. Cette Création est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, La Région Auvergne Rhône-Alpes, Le Département de la Haute-Loire et Le Conservatoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay, Les Ateliers des Arts.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T20:30:00

