Pontault-Combault Centre social et culturel Pontault-Combault, Seine-et-Marne Création d’objets en livres pliés Centre social et culturel Pontault-Combault Catégories d’évènement: Pontault-Combault

Seine-et-Marne

Création d’objets en livres pliés Centre social et culturel, 22 janvier 2022, Pontault-Combault. Création d’objets en livres pliés

Centre social et culturel, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Il est possible de donner aux livres usagés une seconde vie. En participant à cet atelier “pliage”, vous découvrirez de nombreuses possibilités pour les transformer en hérisson, en souris, en lanterne ou sapin… Bref, des objets que vous pourrez emporter, décorer, peindre, garder en souvenir ou offrir ! Un plaisir pour petits et grands.

Par groupe de 8 personnes

Comment donner une seconde vie à un livre Centre social et culturel 4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontault-Combault, Seine-et-Marne Autres Lieu Centre social et culturel Adresse 4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-Combault Ville Pontault-Combault lieuville Centre social et culturel Pontault-Combault