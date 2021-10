Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris Création d’objets en bambou japonais Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers animés par Takayuki Shimizu, maître dans l’art traditionnel du bambou à Beppu (Kyûshû). Enfant-parent / à partir de 5 ans Jouet en bambou > 13h-14h Tarif enfant (frais matériel compris) 6 € / Tarif parent 4 € (la présence d’un adulte est obligatoire pour la participation d’un ou plusieurs enfants) Fabrique ton jouet en bambou et joue avec tes copains ! À partir de 12 ans Panier en bambou de Beppu tressé > 14h30-16h Tarif (frais matériel compris) 30 € Fabrique un panier tressé pour les fruits ou le pain qui décorera ta table. À partir de 12 ans Panier à fleurs > 16h30-18h30 Tarif (frais matériel compris) 35 € Crée un panier à fleurs original de la forme que tu souhaites. Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr 0144379595 Animations -> Atelier / Cours Ados;En famille;Enfants

