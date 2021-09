Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Création d’instruments naturels et spectacle musical Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Création d’instruments naturels et spectacle musical Redon, 22 septembre 2021, Redon. Création d’instruments naturels et spectacle musical 2021-09-22 – 2021-09-22

Redon Ille-et-Vilaine Redon Dans le cadre des animations de la Redonnerie de Septembre “L’été indien”, Jean-Yves Bardoul vous partagera son savoir pour créer de objets sonores avec la nature de 14h00 à 16h00. Vous pourrez ainsi vous initier à la musique verte.

Un spectacle musical et conté sera proposé à la fin de l'activité ainsi qu'un goûter à 16h30. A partir de 7 ans. Prix libre. Sur inscriptions uniquement par mail ou par sms. animation@laredonnerie.fr +33 6 16 85 18 72

