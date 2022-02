Création d’igloo Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Barèges Hautes-Pyrénées Gratuit mais sur inscription à l’OT de Barèges Qui n’a jamais rêvé de fabriquer un igloo ? Nous vous offrons cette possibilité (en fonction de l’enneigement) que vous soyez seul ou en famille. Cette animation est réservée au plus de 7 ans accompagné en raison du travail à fournir et des outils utilisés. L’atelier dure environ 3h30 / 4h, prévoir des gants et de quoi faire le goûter. +33 5 62 92 16 00 Gratuit mais sur inscription à l’OT de Barèges Tournaboup BAREGES Barèges

