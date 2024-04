Création d’hôtel à insectes Fontaine-le-Bourg, dimanche 27 octobre 2024.

Création d’hôtel à insectes Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Présentation et fabrication d’hôtels à insectes en bois. Ils contribuent et favorisent la biodiversité locale, rétablissent la chaine alimentaire. D’une manière ludique, éveiller et sensibiliser à la richesse de la faune sauvage.

Présentation et fabrication d’hôtels à insectes en bois. Ils contribuent et favorisent la biodiversité locale, rétablissent la chaine alimentaire. D’une manière ludique, éveiller et sensibiliser à la richesse de la faune sauvage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 10:00:00

fin : 2024-10-27

Route de Tendos

Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

L’événement Création d’hôtel à insectes Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin