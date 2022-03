Création d’hôtel à insectes et nichoirs en bois Forges-les-Eaux, 18 juin 2022, Forges-les-Eaux.

Création d’hôtel à insectes et nichoirs en bois Forges-les-Eaux

2022-06-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-18

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Présentation et fabrication d’aménagements en bois en faveur de la petite faune. D’une manière agréable et ludique, éveil et sensibilisation à la biodiversité et la richesse de la faune sauvage.

Rendez-vous au parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.

Présentation et fabrication d’aménagements en bois en faveur de la petite faune. D’une manière agréable et ludique, éveil et sensibilisation à la biodiversité et la richesse de la faune sauvage.

Rendez-vous au parking de la grange, avenue Mathilde…

+33 2 32 81 68 70

Présentation et fabrication d’aménagements en bois en faveur de la petite faune. D’une manière agréable et ludique, éveil et sensibilisation à la biodiversité et la richesse de la faune sauvage.

Rendez-vous au parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.

Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-03-05 par