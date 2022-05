Création d’équipes mobiles territoriales de prévention de la perte d’autonomie ARS Grand Est Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

**L’ARS souhaite expérimenter la création d’équipes mobiles territoriales de prévention de la perte d’autonomie destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans résidant en EHPAD ou au domicile en Haute-Marne. Prenez connaissance des modalités de candidature.** Cet appel à manifestation d’intérêt vise à la création d’équipes mobiles territoriales de prévention de la perte d’autonomie destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans résident en EHPAD ou au domicile. Territoire concerné : Haute-Marne (52) Public cible : tous les EHPAD et SSIAD de Haute-Marne **Date limite de candidature : 30 juin 2022** ARS Grand Est ARS Grand Est 3 Boulevard Joffre, 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

