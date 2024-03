CREATION D’ENTREPRISE – Venez rencontrer l’association Suzanne Michaux Bezons Bezons, mardi 26 mars 2024.

CREATION D’ENTREPRISE – Venez rencontrer l’association Suzanne Michaux Venez rencontrer l’Association Suzanne Michaux, qui accompagne gratuitement non seulement celles et ceux qui souhaitent réaliser un projet d’entreprenariat mais également les TPE existantes dans l… Mardi 26 mars, 09h30 Bezons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T09:30:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T09:30:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Venez rencontrer l’Association Suzanne Michaux, qui accompagne gratuitement non seulement celles et ceux qui souhaitent réaliser un projet d’entreprenariat mais également les TPE existantes dans leur gestion courante et leur développement.

Cette association poursuit 3 objectifs :

• économique : accompagnement des personnes souhaitant créer ou les TPE qui ont besoin d’aide pour leur développement.

• cohésion sociale : accompagnement personnalisé sur la durée par des binômes bénévoles et expérimentés.

• remise de l’humain au cœur des quartiers en facilitant les échanges, l’écoute et la bienveillance, et en encourageant à l’autonomie.

Bezons 95870 Bezons Bezons 95870 Val-d'Oise Île-de-France

