Après avoir obtenu le soutien de la DRAC Ile-de-France pour ce projet en 2021, Et avoir présenté celui-ci sous format léger et extérieur à Avignon à l’Espace Alya et au Festival Contre-Courant cet été 21 puis lors d’une tournée en aout dans 7 CCAS en Normandie, Pays de la loire et Nord pas de Calais, **Yalla ! sera crée à l’automne 2021.** **Nous serions ravi.e.s de vous y inviter pour vous permettre de découvrir cette création dans sa version aboutie :** **Le 26 novembre 2021 (14h scolaire, et 20h Tout public) au Pavillon (Romainville, 93).** **Les représentations suivantes du spectacle se dérouleront quant à elles au Théâtre de l’Opprimé (Paris) Du 27 au 29 janvier 2022, puis lors d’une seconde tournée CCAS durant l’été 2022.** **Yalla !** « A la frontière du Liban, face à face, un adolescent palestinien et une soldate israélienne. L’adolescent a une pierre à la main, la soldate le tient en joue. Un instant de temps suspendu, pendant lequel deux monologues intérieurs s’entrecroisent, soufflant un vibrant message d’espoir. Yalla, texte édité aux éditions Lansman, est écrit par Sonia Ristic après une résidence d’écriture de plusieurs mois à Beyrouth en 2011. Là-bas, elle apprend par les témoignages de jeunes élèves, dans les classes des écoles UNRWA où elle anime des ateliers, que quelques mois avant son arrivée, le 15 mai 2011, lors de la commémoration de la Nakba, des milliers de Palestiniens de tous âges, enfants, adolescents et familles vivants dans les camps au Liban ont tentés de manifester pacifiquement et surtout symboliquement à la frontière libano-israélienne. Les manifestants ne sont pas armés, si ce n’est de drapeaux et de pierres. L’armée tire, il y a une douzaine de morts, plusieurs centaines de blessés» Texte de Sonia Ristic, publié aux éditions Lansman Mise en scène Déborah Banoun Avec Pauline Etienne, Maxime Boutéraon Création Lumière Pierre Peyronnet Création Sonore : Guillaume Callier Scénographie : Guillemine Burin des Rosiers Dossier artistique complet sur demande. INFOS PRATIQUES **Le 26 novembre 2021 (14h scolaire, et 20h Tout public) au Pavillon (Romainville, 93).** **Puis du 27 au 29 janvier 2022 au Théâtre de l’Opprimé (Paris) Du 27 au 29 janvier 2022. Ainsi qu’en Tournée CCAS à l’été 2022 hors IDF.** Contact : Eléonore Damoison, Production & Diffusion – [[jetzt.production@hotmail.com](mailto:jetzt.production@hotmail.com)](mailto:jetzt.production@hotmail.com) La Compagnie Jetzt est basée à Romainville, en Seine Saint-Denis. Elle est à la direction du lieu d’accompagnement et de résidences artistiques « L’Annexe ».

Invitations professionnelles

Cie Jetzt, Direction artistique et mise en scène Déborah Banoun

Le Pavillon Romainville Romainville Seine-Saint-Denis



