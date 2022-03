CRÉATION DE VOTRE PROPRE CUVÉE AU CHATEAU DE LA RAGOTIÈRE A LA REGRIPPIERE La Regrippière, 14 mai 2022, La Regrippière.

CRÉATION DE VOTRE PROPRE CUVÉE AU CHATEAU DE LA RAGOTIÈRE A LA REGRIPPIERE La Regrippière

2022-05-14 – 2022-05-14

La Regrippière Loire-Atlantique La Regrippière

EUR 75 Devenez œnologue le temps de quelques heures dans un vignoble d’époque !

Vous commencerez par une visite dans les coulisses du domaine, pour comprendre les étapes de vinification en traversant le chai. Vous découvrirez l’envers du décor et les secrets de création d’un vin blanc.

Famille vigneronne depuis 7 générations, les Frères Couillaud élaborent des Muscadets, Chardonnays et Sauvignons dans le vignoble nantais. La particularité du domaine passe par la présence de cépages insolites pour la région… Camille vous guidera dans l’univers passionnant du vin, à la découverte de cette diversité de cépages.

Vous créerez ensuite votre propre cuvée à la manière d’un(e) œnologue dans la somptueuse chapelle du 14ème siècle. Après avoir gouté plusieurs cépages, vous réaliserez un assemblage selon vos envies, aidé bien sûr des conseils de Camille.

Pour finir, vous participerez vous-même à la mise en bouteille et l’étiquetage de votre création. Vous repartirez avec une bouteille de votre cuvée, pour la partager avec vos proches.

Une véritable expérience en immersion vous attend !///De 2 à 7 participants – 2h30 – 75€/ pers. – Réservation jusqu’à 24h avant///

Création de votre propre cuvée au Chateau de La Ragotière a la Regrippiere. Le samedi 14 mai à 14h, vendredi 15 juillet à 14h30, vendredi 5 aout à 14h30

info@freres-couillaud.com +33 2 40 33 60 56

La Regrippière

