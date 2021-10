Bennwihr Bennwihr Bennwihr, Haut-Rhin Création de votre décoration de table de Noël Bennwihr Bennwihr Catégories d’évènement: Bennwihr

Haut-Rhin

Création de votre décoration de table de Noël Bennwihr, 30 novembre 2021, Bennwihr. Création de votre décoration de table de Noël 2021-11-30 – 2021-11-30

Bennwihr Haut-Rhin Bennwihr EUR Préparez Noël en créant votre propre décoration de Noël au sein de la cave BESTHEIM ! Un bon moment en perspective entre convivialité et création. Imaginez votre table de Noël en créant vos propres décorations grâce à cet atelier organisé par la cave BESTHEIM où la convivialité sera le maître mot ! +33 3 89 49 09 29 Préparez Noël en créant votre propre décoration de Noël au sein de la cave BESTHEIM ! Un bon moment en perspective entre convivialité et création. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bennwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Bennwihr Adresse Ville Bennwihr lieuville 48.155#7.32888