Création de visuels grâce à l’IA générative Midjourney jusqu’où peut-on aller ? La Cantine Quimper Coworking Quimper, jeudi 15 février 2024.

Création de visuels grâce à l’IA générative Midjourney jusqu’où peut-on aller ? 1h pour prompter sur Midjourney et découvrir les limites de l’outil Jeudi 15 février, 12h30 La Cantine Quimper Coworking

Début : 2024-02-15T12:30:00+01:00 – 2024-02-15T13:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T12:30:00+01:00 – 2024-02-15T13:30:00+01:00

Vous n’avez jamais utilisé l’outil mais vous êtes curieux de comprendre et de voir comment ça marche. Vous avez déjà utilisé l’IA pour créer vos visuels de communication et vous avez envie d’aller plus loin. Venez prompter avec Fokkus et Tristan Legros !

En 1h, découvrez la puissance et les limites de Midjourney.

Inscrivez-vous à l’atelier, c’est gratuit et ouvert à tous.

Au programme :

En 1h, embarquez pour un voyage fascinant dans l’univers des intelligences artificielles dédiées à la création visuelle. Notre objectif ? Démystifier leurs enjeux et révéler comment elles peuvent devenir un véritable allié dans vos stratégies de communication.

Exploration et applications nous analyserons des cas d’usages spécifiques, illustrant comment ces technologies avant-gardistes peuvent enrichir et transformer vos approches créatives.

Focus sur Midjourney Découvrez les secrets de Midjourney, l’outil de génération d’images qui fait sensation. Tristan vous guidera à travers ses fonctionnalités clés, en s’appuyant sur des exemples concrets.

Tour d’Horizon en conclusion, nous vous offrirons une vue d’ensemble sur d’autres outils d’IA, du plus généraliste au plus spécialisé, afin de vous fournir une boîte à outils complète pour vos besoins spécifiques.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vous immerger dans le futur de la création visuelle et de donner un nouvel élan à votre expertise en communication et marketing.

Cet atelier sera animé par :

Tristan Legros, Directeur artistique passionné par la création assistée par l’IA générative.

Avec une expérience étendue en direction artistique, UX Design et formation, j’ai consacré ma carrière à explorer les intersections entre l’art, la technologie et l’expérience utilisateur. Passionné par la manière dont la technologie peut transformer notre approche de la création visuelle, je suis ravi de vous convier à un atelier dédié à l’IA générative.

En partenariat avec :

FOKKUS est une banque d’images bretonne. Pas d’images artificielles sur FOKKUS, non, que de l’authentique, c’est promis ! Pourquoi organiser cet atelier, alors ? Parce que nous avons l’envie d’apprendre et de comprendre cet outil, de tester ses miracles et ses limites, et de le challenger sur des visuels bretons. Venez tester avec nous !

La Cantine Quimper Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac'h Gwen Finistère Bretagne

