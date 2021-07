Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Création de spectacle de marionnettes et ombres chinoises Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui 7 – 12 ans Vendredi : spectacle à 15h30 Cette activité permet aux jeunes de participer à une création artistique originale et propose de découvrir ses propres capacités et son talent dans une ambiance bienveillante et constructive.L’intention visuelle est un spectacle d’ombres chinoises de couleur avec la création de marionnettes en fil de fer habillées de filtres colorés, projetées sur un écran blanc tendu sur l’écran de la cabine de manipulation.L’intention narrative est l’invention par les participant.es d’une histoire avec des personnages et du jeu en direct ainsi que des sons préenregistrés.Tout le monde peut participer et se faire plaisir sur une ou plusieurs pratiques qui constituent l’œuvre collective : Scénario – Fabrication – Manipulation – Jeu théâtral – Techniques audiovisuelles Plusieurs groupes de jeunes peuvent s’inviter sur la semaine sans forcément participer les 5 jours mais…… Un spectacle public aura lieu le 5e jour de l’action, en présence des familles, des amies et des structures partenaires dans la salle festive du 38 à 15h30, dans le respect des règles sanitaires. Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

