Création de saynètes de théâtre interactif autour du thème des discriminations Collège Beaulieu, 2 avril 2021-2 avril 2021, Châteauroux.

Création de saynètes de théâtre interactif autour du thème des discriminations

Collège Beaulieu, le vendredi 2 avril à 09:30

Dans le cadre des actions du CORAH 36 (Collectif opérationnel de lutte contre le racisme l’antisémitisme et l’homophobie de l’Indre) et sous l’impulsion de la professeure de Français Émilie Gérard, des intervenant.e.s du Collectif La Lucarne co-construisent, avec des élèves de 3e de différentes classes, et à partir des idées et improvisations de ces derniers, plusieurs saynètes de théâtre interactif autour du thème des discriminations, tel que les élèves l’entendent (en l’occurrence : racisme »ordinaire » , intolérance intergenerationnelle ou violence des institutions envers les victimes d’agressions sexuelles…) Dans la mesure où les mesures sanitaires pourront être strictement respectées, une ou deux restitutions interactives sont prévues, afin de faire réagir et débattre les spectateur.ice.s, et envisager ensemble d’autres possibles. Une représentation est espérée devant des élèves plus jeunes, une autre devant un public varié (familles, enseignants, encadrants…).

Collège Beaulieu 7 Rue Max Hymans, 36000 Châteauroux Châteauroux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T09:30:00 2021-04-02T17:00:00