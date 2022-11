Création de Rouge lie de Vin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-12-02 20:00:00 – 2022-12-02 22:00:00

Bouches-du-Rhne Sorties de résidences et spectacle sur le quartier d’Encagnane pour le public de ce quartier. Puis création du spectacle au théâtre Ainsi de suite. Un débat pour les résidences et un bord de plateau pour le spectacle suivront. Un beau spectacle sur l’urgence de parler de la violence conjugale. Et plus largement interroger notre relation intime à la violence dans notre société contemporaine. compagnielavariante@gmail.com +33 6 76 86 21 06 http://www.cielavariantetheatre.com.com/ Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

