Colleville-Montgomery Calvados Colleville-Montgomery Envie d’inviter les hérissons dans votre jardin, votre cour, ou celle de vos voisins ? L’hiver approche et ce petit ami du potager a besoin d’un coup de pouce.

La MJC de Colleville-Montgomery vous propose un atelier de création de petites maisons pour hérissons.

Des cageots, bâches de récupération ou autres matériaux utiles seront à déposer à la MJC ou à apporter le jour même.

mjcinter.maurine@gmail.com +33 2 31 97 56 78

Source : Ville de Colleville-Montgomery

Source : Ville de Colleville-Montgomery MJC 5 Grande Rue Colleville-Montgomery

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse MJC 5 Grande Rue Ville Colleville-Montgomery lieuville MJC 5 Grande Rue Colleville-Montgomery