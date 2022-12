Création de paquets cadeaux personnalisés Belin-Béliet Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde Belin-Béliet EUR 10 Pour un résultat unique, Alexia du Café en L’Eyre vous propose de réaliser votre propre papier cadeau.

En tissu, en kraft, décoré à votre manière, nul doute qu’il saura faire son effet sous le sapin.

Inscription: tourisme@valdeleyre.fr, réservé aux adultes.

