Création de Pâques 22 Rue de la Civadière Ussel

2022-03-09

2022-03-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-09 16:00:00 16:00:00

Ussel Corrèze 22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze Ussel De 14h à 16h à la civadière pour les enfants de 6 à 12 ans

Gratuit sur réservation. L’Espace de Vie Sociale de la Civadière, dans le cadre de ses projets d’actions, organise un atelier “création de Pâques” animé par Atelier le Sur Mesure. Partagez un moment de complicité et de créativité avec votre enfant. De 14h à 16h à la civadière pour les enfants de 6 à 12 ans

Gratuit sur réservation.

