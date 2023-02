CREATION DE PANNEAUX : ATTENTION SALAMANDRES Jardin des Sens Les Châteliers Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

CREATION DE PANNEAUX : ATTENTION SALAMANDRES Jardin des Sens, 7 octobre 2023, Les Châteliers . CREATION DE PANNEAUX : ATTENTION SALAMANDRES 6 rue du Jardin des Sens Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sevres

Ras-le-pompon de voir des Salamandres tachetées écrasées ! Venez créer votre pancarte «attention traversée de Salamandres» et découvrez comment signaler la présence de cette espèce. +33 5 17 31 01 32 CPIE de Gâtine Poitevine

