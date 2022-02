CREATION DE MANETTE À LA MÉDIATHÈQUE DE GIGNAC Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

CREATION DE MANETTE À LA MÉDIATHÈQUE DE GIGNAC Gignac, 16 février 2022, Gignac. CREATION DE MANETTE À LA MÉDIATHÈQUE DE GIGNAC Gignac

2022-02-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-16 17:00:00 17:00:00

Gignac Hérault Gignac Makey makey est un petit kit qui se connecte à un ordinateur et qui permet de faire communiquer les objets avec celui-ci. venez le découvrir avec nous ! Makey makey est un petit kit qui se connecte à un ordinateur et qui permet de faire communiquer les objets avec celui-ci. venez le découvrir avec nous ! +33 4 67 57 03 83 Makey makey est un petit kit qui se connecte à un ordinateur et qui permet de faire communiquer les objets avec celui-ci. venez le découvrir avec nous ! Gignac

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

CREATION DE MANETTE À LA MÉDIATHÈQUE DE GIGNAC Gignac 2022-02-16 was last modified: by CREATION DE MANETTE À LA MÉDIATHÈQUE DE GIGNAC Gignac Gignac 16 février 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault