Création de macérât, eau de Cologne, pour un autre usage des plantes, 29 mai 2022

Création de macérât, eau de Cologne, pour un autre usage des plantes

2022-05-29 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-29 16:30:00 16:30:00

4 EUR Découverte des plantes sauvages et de leurs usages Découverte botanique des plantes, cueillette et réalisation d’une eau de Cologne et de macérats huileux (et leurs utilisations et bienfaits)

A partir de 12 ans

Animé par Christine d’A Fleur de Goût

Gloriette

dernière mise à jour : 2022-03-22 par