110 bis Limoges, le mercredi 13 octobre à 14:30

* création et objectifs de l’ERR constituée d’enseignants des 1er et 2nd degrés, et de CPC * travail collaboratif autour de mots clés et sur le thème du changement climatique * création des équipes et thèmes de jeux de rôles Création de l’ERR Futurs Act 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T17:30:00

