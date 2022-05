CREATION DE L’ENSEMBLE ALIA MENS : SUMMA DE ARVO PÄRT

CREATION DE L’ENSEMBLE ALIA MENS : SUMMA DE ARVO PÄRT, 11 mai 2022, . CREATION DE L’ENSEMBLE ALIA MENS : SUMMA DE ARVO PÄRT

2022-05-11 – 2022-05-12 Rencontres avec le public avant le concert SUMMA le samedi 14 mai à 20h à l’église Saint-Nicolas.

Répétitions publiques : 11 mai de 10H30 à 13H.

11 mai de 16H à 18H et le 12 mai de 11H à 13H.

Café des Auditeurs : 12 mai à 20H au palais impérial.

Rejoignez les musiciens pour un moment de partage artistique ! #musique #concert #EnsembleAliaMens

Renseignements et réservations:

Boutique Billetterie, Boulogne-sur-Mer.

Tel : 03 21 87 37 15

Mail : regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

