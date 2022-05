Création de la chorale des Doublorigènes à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers, 4 juin 2022, Saint-Vincent-Jalmoutiers.

Création de la chorale des Doublorigènes à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne Saint-Vincent-Jalmoutiers

Parc des Doublorigènes.

De 11h à 16h30 : Création de la chorale des Doublorigènes, pour adultes et jeunes à partir de 8 ans. Adultes: 30€ / Enfants : 10€. Une première journée pour se tester au chant chorale et se produire dès le lendemain dimanche 05 juin à 12h30 et 16h30. L’idée est de créer une chorale familiale à l’année avec reprise des répétitions en octobre

Renseignements : 06.30.91.59.64

Saint-Vincent-Jalmoutiers

