Création de Jeux Vidéo Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 7 juillet 2024.

Création de Jeux Vidéo dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 et 12 juillet Centre Loireole 503 €

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T08:30:00+02:00

Fin : 2024-07-12T18:30:00+02:00 – 2024-07-12T19:00:00+02:00

Initiation à la programmation sous Scratch et sensibilisation aux champs des possibles (création et animation de personnages, création de décors, calcul et décompte de points…).

Les jeunes, répartis par équipe devront imaginer et concevoir leur propre jeu, se mettre d’accord et écrire un cahier des charges du scénario du jeu qu’ils souhaiteront réaliser : définir le(s) personnage(s) principal(aux), sa mission et les obstacles qu’il rencontrera, l’objectif du jeu, son environnement et son déroulement. Ils devront également définir et rédiger un guide de leur jeu en indiquant les règles de celui-ci.

Le dernier jour un challenge sera proposé à l’ensemble des équipes qui pourront tester et s’affronter sur les jeux réalisés par les autres équipes.

A l’issue de la semaine chaque enfant repartira avec une clé USB sur laquelle il aura enregistré son jeu qu’il pourra installer et améliorer chez lui sur un PC.

Autres activités possibles

Parcours nature, jeux de piste, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, randonnées, cabanes, grands jeux, pêche, pétanque, piscine, volley, sport sur le city stade, sports collectifs, activités manuelles, veillées à thèmes….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238421515 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cigalesetgrillons.com »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@cigalesetgrillons.com »}]

informatique programmation