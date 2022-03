Création de jeux et de jouets en bois Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Création de jeux et de jouets en bois
Sud de Nantes, 8 mai 2022, La Haie-Fouassière.

le dimanche 8 mai à Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire)

Création et fabrication de jeux / jouets en bois. Il va falloir prendre des mesures, scier, percer des trous, arrondir des angles, utiliser des outils à main (sans électricité), se réconter des histoires et jouer pour tester les jeux et les jouets… Les matériaux utilisés sont en bois ou en produits biosourcés ou récupérés, pour des loisirs durables. Soit on fabrique un jeu / jouet en bois qui équipera l’association, soit on fabrique un jeu / jouet pour que les membres repartent avec. Séance le matin et séance l’après-midi. Les deux si vous êtes joueurs !

Gratuit pour les membres du parc à cabanes. Participation libre pour les visiteurs de Grandeur Nature. Les jeux / jouets fabriqués équiperont l’association. Si vous voulez repartir avec un ou plusieurs jeu(x), pensez à prendre 7€ par jouet.

