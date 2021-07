Châtellerault Parc du verger Châtellerault, Vienne Création de fleurs en papier Parc du verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Création de fleurs en papier Parc du verger, 5 août 2021-5 août 2021, Châtellerault. Création de fleurs en papier

du jeudi 5 août au jeudi 19 août à Parc du verger

4 créneaux de 1h

Gratuit, sur réservation

Fabrication d’un bouquet de fleurs éternelles puisqu’elles sont en papier Parc du verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T15:00:00;2021-08-05T15:10:00 2021-08-05T16:10:00;2021-08-05T16:20:00 2021-08-05T17:20:00;2021-08-05T17:30:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T15:00:00;2021-08-12T15:10:00 2021-08-12T16:10:00;2021-08-12T16:20:00 2021-08-12T17:20:00;2021-08-12T17:30:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T15:00:00;2021-08-19T15:10:00 2021-08-19T16:10:00;2021-08-19T16:20:00 2021-08-19T17:20:00;2021-08-19T17:30:00 2021-08-19T18:30:00

