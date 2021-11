Création de décorations de Noël à l’aide de capsules de café Nespresso La cabane à sucre… d’orge, 18 décembre 2021, Châtellerault.

du samedi 18 décembre au mardi 28 décembre à La cabane à sucre… d’orge

Créer à l’aide de capsules vides et propres de café Nespresso des petits anges pour mettre sur la table et des petits personnages à mettre dans le sapin. **À apporter avec vous** : capsules de café nettoyées. Nous apporterons des capsules vides pour fournir aux gens qui n’en auraient pas. **Accessoires fournis par AVF** : Pour les petits anges : Feuilles de feutrines pour les ailes et le col des anges, du petit fil de fer, quelque chose pour les cheveux, de la colle, des petites boules de bois pour la tête et des feutres pour les visages. Pour les personnages : quelque chose pour les cheveux, des petits yeux à coller et un petit cordon de couleur pour les accrocher au sapin.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par AVF-Châtellerault festif et joyeux

La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



