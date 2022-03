Création de danse “Sous tes yeux” Salle multimédia, 2 avril 2022, Lencloître.

Création de danse “Sous tes yeux”

Salle multimédia, le samedi 2 avril à 20:00

Vous vous êtes déjà demandé plus jeune, si votre peluche vous entendait, vous regardait ? Et si c’était le cas… Elle serait alors au plus proche de votre vie, de vos aventures, dans les bons comme dans les mauvais moments… Voyagez grâce aux yeux d’une peluche, spectatrice de la vie de sa propriétaire, à travers une création chorégraphique et ses 8 danseuses. Un spectacle mélangeant différentes ambiances pour vous transporter le temps d’une soirée. Ouverture des portes à 19H30, placement libre. Début du spectacle 20h. Durée environ 1h15. Pass vaccinal demandé (ou pass sanitaire de 12 à 16 ans). Création chorégraphique chorégraphiée par Estelle SORET Danseuses : Ines POMPEY, Lisa BARBARIT, Amelie CAILLE, Ilana BERCE, Oceane TRANCHANDON, Ema Robert et Louise LACROIX et Estelle SORET. BILLETTERIE : [[https://www.helloasso.com/associations/wavy-dance/evenements/creation-sous-tes-yeux](https://www.helloasso.com/associations/wavy-dance/evenements/creation-sous-tes-yeux)](https://www.helloasso.com/associations/wavy-dance/evenements/creation-sous-tes-yeux)

Tarif normal 10€ et Tarif réduit (-12 ans) 7€, sur réservation via la billetterie en ligne

Venez découvrir la création chorégraphique “Sous tes yeux”, avec 8 danseuses sur scène, chorégraphiée par Estelle Soret.

Salle multimédia rue du Gué de la Grange 86140 Lencloître Lencloître Vienne



