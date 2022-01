Création de contes Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Porte Saint-Michel, le mercredi 16 février à 15:00

Venez découvrir auprès de Sylvianne Blomme-Pile, conteuse professionnelle, comment devenir des créateurs de contes. Elle vous en dévoilera tous les secrets ! Sur réservation. A partir de 6 ans.

