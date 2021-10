Mayenne Mayenne Mayenne CRÉATION DE CITROUILLES EN MOSAÏQUE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

CRÉATION DE CITROUILLES EN MOSAÏQUE Mayenne, 25 octobre 2021, Mayenne. CRÉATION DE CITROUILLES EN MOSAÏQUE 2021-10-25 – 2021-11-05

Mayenne Mayenne Mayenne EUR 30 Réservation obligatoire.

Ces ateliers s’adressent à tout public à partir de 7 ans et sont d’une durée totale de 3 h (1 session de 2 h pour la réalisation, 1 session de 1 h un autre jour pour les finitions). Rendez-vous à l’atelier de mosaïque 1001 Tesselles pour créer votre citrouille d’Halloween ! +33 6 14 82 48 12 Réservation obligatoire.

Ces ateliers s’adressent à tout public à partir de 7 ans et sont d’une durée totale de 3 h (1 session de 2 h pour la réalisation, 1 session de 1 h un autre jour pour les finitions). dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville 48.30197#-0.62138