Médiathèque l'Embellie, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Création d’une carte sur le thème de l’amour avec du papier de livres désherbés. A partir de 6 ans, à créer en famille.

nombre de places limitées

Venez créer votre carte sur le thème de l'amour ! Médiathèque l'Embellie Rue des écoles 62143 Angres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

