2022-11-28 14:00:00 – 2022-12-01 17:00:00

Calvados Thue et Mue L’association Les P’tites Fourchettes se joint au Téléthon 2022 à Thue et Mue.

Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre, Martine et son équipe vous accueille pour la création de bredeles (petits gâteaux de Noël). L’association vous propose 8 ateliers de conception le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h au Studio.

2 euros par personne (recettes offertes). Ateliers de 5 à 6 personnes inscriptions vivement recommandées. Les gâteaux seront mis en vente le samedi 3 décembre lors du marché à Bretteville-l’Orgueilleuse. L’argent récolté pour la conception et la vente sera entièrement reversé au Téléthon.

lesptitesfourchettes@gmail.com +33 2 31 80 78 25 https://www.thueetmue.fr/

