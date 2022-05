Création de BD-Mangas Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’évènement: Bondy

Vous pourrez découvrir le travail de scénariste et apporter cadre et rythme à votre récit, apprendre à créer des personnages dotés d’une identité visuelle forte et à leur donner vie par le biais de l’image, ou encore aborder les notions de perspective. * le samedi 7 mai : Écriture de scénario et proportions * le samedi 14 mai : Characters design * le samedi 21 mai : La perspective à 1 point de fuite Ateliers animés par le collectif d’artistes Bulle d’Ox.

Gratuit, renseignements et réservation obligatoire à partir du samedi 23 avril au 01 83 74 55 91.

Vous aussi vous souhaitez dessiner vos propres BD ? Venez apprendre les bases lors de trois ateliers. Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:30:00

