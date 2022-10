Création de bâtons de pluie Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Création de bâtons de pluie Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy, 2 novembre 2022, Paris. Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

. payant 14,40€

Atelier créatif pour les enfants de 7 à 12 ans autour de la confection d’un bâton de pluie. Nous créerons un bâton de pluie que chacun des enfants décorera selon son goût (bricolage, collage, peinture). Nous apprendrons à le manier, et à nous mouvoir en sa compagnie. Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy 51 rue Truffaut 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/creation-de-baton-de-pluie Tél. : 01.44.74.05.14 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/centrebercy https://www.facebook.com/centrebercy https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/creation-de-baton-de-pluie

