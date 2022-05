Création de bateaux et engins flottants

2022-07-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 16:30:00 16:30:00 Cap sur la tourbière ! Bâtons, bouts de bois, feuilles,… pourront devenir les éléments indispensables à la construction d’embarcations les plus folles à faire voguer !

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par le Ludokiosque

