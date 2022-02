Création d’association Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Création d’association Cité des sciences et de l’Industrie, 10 février 2022, Paris. Création d’association

du jeudi 10 février au jeudi 10 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Vous êtes porteur d’un projet associatif ? Durant 3 séances, ce parcours vous permet d’intégrer un groupe déjà constitué pour être accompagné dans la phase de création et de déclaration de votre association. cours et temps d’échanges entre les porteurs de projets

Gratuit, sur inscription

18h-21h [ATELIER] Vous êtes porteur d’un projet associatif ? Durant 3 séances, vous intégrez un groupe déjà constitué pour être accompagné dans la phase de création. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T18:00:00 2022-02-10T21:00:00;2022-02-17T18:00:00 2022-02-17T21:00:00;2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T21:00:00

