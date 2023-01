Création d’affiches sur l’égalité Fille-Garçon Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’illustratrice Muriel Douru vous propose d’échanger autour de l’égalité fille-garçon puis de réaliser une affiche pour transmettre votre message. À partir de 8 ans

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'illustratrice Muriel Douru vous propose d'échanger autour de l'égalité fille-garçon puis de réaliser une affiche pour transmettre votre message. À partir de 8 ans

Sur inscription Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

