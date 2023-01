Création d’affiches sur la protection de l’environnement La Crèche La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Création d'affiches sur la protection de l'environnement
2023-04-05 14:30:00
Médiathèque La Ronde des mots, 1 rue des écoles, La Crèche

2023-04-05 14:30:00 – 2023-04-05



Deux-Sèvres Tu aimes la nature et veux la préserver ?

Rencontre Muriel Douru (autrice illustratrice) et apprends à créer une affiche pour faire passer ton message sur le

thème de l’environnement ! À partir de 8 ans

