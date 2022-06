Création collective Morlaix, 9 juillet 2022, Morlaix.

41 Quai du Léon, Cour d'honneur La Manufacture des Tabacs Morlaix

2022-07-09 17:00:00 – 2022-07-09 18:00:00

Rencontre avec Solenn Hémart et Oriane Gesmer

Respectivement photographe plasticienne et danseuse et metteuse en scène contemporaine, les deux artistes vous invitent à un temps d’échange autour de la question de l’œuvre collective, et de l’expérience de l’intervention artistique auprès des multiples publics qui font notre société.

Sur inscription au 02 98 88 25 62

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/fete-de-lart-a-la-manufacture-des-tabacs/

