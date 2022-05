Création collective d’un Mandala Domaine royal de Randan, 4 juin 2022, Randan.

Pour fêter le retour des beaux jours et des balades le nez à l’air libre, le Domaine de Randan accueille une exposition de photographies poétiques et oniriques présentée en plein air. En déambulant dans le parc, les visiteurs découvriront 12 photographies grand format, en couleurs, mêlant visages humains et matières issues de la nature, sublimant le végétal par le portrait et plongeant le spectateur dans un univers féérique. Créée dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle, cette exposition est le résultat d’ateliers artistiques conçus et animés par Claudia Urrutia (comédienne-plasticienne) et Marjolaine Werckmann (scénographe-plasticienne) en collaboration avec la photographe Marielsa Niels. En lien avec l’exposition « Fantaisies végétales », participez à la création d’un grand Mandala sous la conduite des artistes plasticiennes et scénographes. Collectif, évolutif, mais aussi festif et tentaculaire, le mandala nous permet de célébrer le vivant. Sorte de danse des éléments en constante évolution, la création du Mandala renforce l’imagination de chacun. Avec des formes simples (cercles, triangles, carré), des éléments de graphisme comme le point, la ligne, la diagonale, la courbe, nous inventerons des formes et des nuances colorées. Ces agencements inédits mettront en valeur les matières naturelles et leur potentiel d’émotion.

Animation gratuite

Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00